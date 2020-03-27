27.03.2020 (07:55)

В крымском парке-заповеднике «Форос» перезахоронили останки героя обороны Севастополя

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в церемонии перезахоронения останков лейтенанта Александра Степановича Терлецкого, который в период Великой Отечественной войны возглавлял Форосскую погранзаставу.

В 1941 году группа пограничников под командованием Александра Терлецкого, взорвав нависавшую над дорогой скалу в районе Байдарских ворот, своими действиями более суток сдерживала моторизованный авангард рвущихся к Севастополю немцев.

Оставшиеся в живых пограничники ушли к партизанам, а Александр Степанович был назначен комиссаром Балаклавского партизанского отряда. При переходе линии фронта в 1942 году он подорвался на мине, раненым попал к фашистам. После зверских пыток 25 марта 1942 года был казнён оккупантами в селе Скеля. Последними словами Терлецкого были: «Живи, Севастополь!»

В парке-заповеднике «Форос» состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования и военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота, ветераны Великой Отечественной войны, представители местной администрации и потомки героя обороны Севастополя. Останки героя были преданы земле с воинскими почестями под залпы оружейного салюта.

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