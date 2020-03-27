27.03.2020 (07:52)

На Камчатке в ходе учений морской пехоты батареи самоходных гаубиц нанесли удар по десантоопасному участку на побережье

Артиллерийские самоходные батареи соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России в ходе двухстороннего батальонного учения бригады обеспечили огневую поддержку обороняющимся подразделениям для воспрепятствования высадки десанта условного противника на побережье.

Заранее в район выполнения боевого упражнения для определения путей движения и уточнения огневых позиций выдвинулись группы разведки. Две батареи самоходных гаубичных 122-мм установок «Гвоздика» в сложных погодных условиях при значительном снежном покрове совершали марши по пересеченной местности.

В ходе проведения боевых стрельб расчеты гаубиц отработали задачи по подготовке и нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям на побережье прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Расчеты самоходных установок совершенствовали временные нормативы по переводу от боя к походу, совершению марша, подготовке позиций, проведению расчетов для стрельбы и боевому применению гаубичных артиллерийских систем.

Артиллерия на всех этапах выполняла задачи во взаимодействии и по целеуказаниям расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» смешанного авиаполка объединения.

В этом эпизоде учения было задействовано более 30 единиц автомобильной и гусеничной техники. Всего к двухстороннему батальонному тактическому учению соединения морской пехоты ТОФ, которое проводится на Камчатке с 24 марта, привлечено около тысячи военнослужащих, в том числе, батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения, более 150 единиц боевой и специальной техники.

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