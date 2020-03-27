27.03.2020 (07:46)

Двухстороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой завершилось в Забайкальском крае

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае завершено двухстороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой мотострелковых соединений.

В учениях приняло участие более тысячи военнослужащих, было задействовано около 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», а также комплексы беспилотной авиации «Орлан-10».

С помощью беспилотников производилась разведка маршрутов и корректировка огня артиллерии по бронетехнике и живой силе условного противника.

Учение проходило в несколько этапов, в ходе которых мотострелками были отработаны задачи по выходу из боя и отходу в район восстановления боеспособности, ведение обороны и переход в контратаку совместно с подошедшими резервами.

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