27.03.2020 (07:43)

Мотострелки ВВО проведут двухстороннее батальонное тактическое учение в Бурятии

В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, началась подготовка к двухсторонним батальонным тактическим учениям (БТУ), которое проводится в рамках подготовки к проверке за зимний период обучения.

На учение привлечены два мотострелковых батальона, которые будут противостоять друг другу, подразделения усилены танковыми ротами на танках Т-72 Б3 и самоходным гаубичным артиллерийским дивизионом «Мста-С».

В настоящее время подразделения совершают марш из пункта постоянной дислокации на полигон. В ходе выдвижения отработаются вопросы всестороннего обеспечения марша в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, отражения ударов авиации, преодоления условно зараженных отравляющими веществами участков местности.

На этапе практических действий мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями проведут специальную операцию по поиску, блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.

Главной задачей учения является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений, отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями.

На батальонное тактическое учение, привлечено свыше 600 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

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