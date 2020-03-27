27.03.2020 (07:35)

В Приморье подошел к концу второй этап конкурса «Соколиная охота».

Соревнования проходили на Сергеевском полигоне в Приморском крае под руководством командующего Приморской общевойсковой армии. В конкурсе участвовало порядка 20 специалистов беспилотной авиации. Они помимо сдачи зачетов по знанию теории, выполняли практические полеты на беспилотном летательном аппарате (БЛА) «Орлан» и комплексе БЛА «Элерон».

Перед участниками стояли задачи по поиску целей, наведению и корректировки огня артиллерии на выявленный объект. Команды выполняли нормативы с беспилотными летательными аппаратами, развертывали комплексы и сдавали зачеты по военной топографии.

В ходе второго этапа конкурса «Соколиная охота» определена команда специалистов БпА объединения, она и представит Приморскую общевойсковую армию в окружном этапе соревнований, который пройдет с 21 по 24 апреля 2020 года в на Князе-Волконском полигоне Хабаровского края.

Справка: БЛА «Орлан-10» служит для ведения воздушной разведки в интересах обеспечения подготовки ведения боевых действий и специальных операций с радиусом применения до 140 км и продолжительностью полета 10 часов.

БЛА «Элерон» предназначен для ведения разведки местности и объектов противника в масштабе реального времени. Способен развить скорость до 150 км/ч на высоте до 5000 метров.

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