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27.03.2020 (03:22)

БДК Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» в Японском море выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной, морской и береговой целям

В акватории Японского моря в рамках плана боевой подготовки экипаж большого десантного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Невельской» провел комплекс артиллерийских стрельб по различным целям.

В ходе учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля БДК выполнил артиллерийскую стрельбу по имитированным воздушным целям из 57-мм артиллерийских установок АК-725. Также свои практические навыки совершенствовали корабельные расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела-2».

Далее, в соседнем полигоне корабль отработал противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины.

Чуть позже корабль провел артиллерийскую стрельбу по видимым и наблюдаемым целям на побережье. Мишени, расположенные на полигоне острова Желтухина имитировали технику и живую силу условного противника.

Также на БДК проведено учение по обеспечению безопасности стоянки корабля на незащищенном рейде с выполнением практического противодиверсионного гранатометания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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