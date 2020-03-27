27.03.2020 (05:05)

Специалисты РЭБ ЦВО использовали комплекс «Поле-21» для прикрытия района условного химического заражения

Специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли район условного химического заражения и пункт размещения военно-полевого госпиталя путем постановки радиопомех с применением комплекса РЭБ «Поле-21» в рамках мероприятий по повышению уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Практические действия проводятся на полигоне под Екатеринбургом. Поставив помехи, специалисты РЭБ создали непроницаемый купол, противодействующий силам и средствам наведения и разведки, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Аппаратура комплекса РЭБ «Поле-21» позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и обеспечивает устойчивую работу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

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