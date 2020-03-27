27.03.2020 (07:10)
Впервые подразделения РХБ защиты РВСН применили новые машины УТМ-80 для полной специальной обработки техники
В рамках мероприятий повышения уровня готовности войск (сил) к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций подразделения РХБ защиты РВСН впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для проведения полной специальной обработки техники.
Уникальные машины позволяют проводить полную специальную обработку до пяти единиц крупногабаритной военной техники в час. В ходе мероприятий подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 80 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс».
Машина УТМ-80М разработана в интересах РВСН и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 10 метров. Также подразделения РХБЗ РВСН Тагильского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, провели полную специальную обработку военной техники, включая автономные пусковые установки ПГРК «Ярс».
Для решения данной задачи применялись современные образцы специальной техники РХБ защиты, с помощью которых проводились дезинфекция вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, емкостей временного хранения и транспортирования воды, дегазирующих растворов и комплектов специальной обработки.
В течение суток подразделения РХБ защиты провели полную специальную обработку свыше 80 единиц техники.
Справочно:
В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.
Все мероприятия проводятся исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.
Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства и готовность к перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.