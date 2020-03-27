27.03.2020 (06:05)

Соблюдение карантинного режима на полигонах ЗВО обеспечивает военная полиция и расчеты беспилотных летательных аппаратов

В рамках мероприятий повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, на полигонах Западного военного округа подразделения военной полиции обеспечивают соблюдение карантинного режима.

Мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты выявляют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Для поддержания режима карантина и недопущения распространения «заражения» военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба Западного военного округа в круглосуточном режиме проводит сбор сведений и анализу условной эпидемиологической обстановки в районах действий войск.

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