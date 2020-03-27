Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.03.2020 (06:05)

Соблюдение карантинного режима на полигонах ЗВО обеспечивает военная полиция и расчеты беспилотных летательных аппаратов

В рамках мероприятий повышения уровня готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, на полигонах Западного военного округа подразделения военной полиции обеспечивают соблюдение карантинного режима.

Мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты выявляют очаги и границы районов условного заражения на полигонах в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Для поддержания режима карантина и недопущения распространения «заражения» военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба Западного военного округа в круглосуточном режиме проводит сбор сведений и анализу условной эпидемиологической обстановки в районах действий войск.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На семи полигонах Западного и Центрального военных округов в рамках проверки будут проведены специальные учения
На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения
Российские военные специалисты провели рекогносцировку в городе Бергамо
Группировка военных медиков, инженеров и химиков ЦВО создана на полигонах в двух регионах Сибири

Метки:
Западный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false