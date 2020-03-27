27.03.2020 (05:10)

Военнослужащие ЦВО приступили к оказанию по защите населённых пунктов от лесных пожаров в Хакасии

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к оказанию помощи жителям Республики Хакасия в защите населенных пунктов от лесных пожаров.

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа совершили марш в составе военной колонны в Усть-Абаканский район и приступили к созданию минерализованных полос и опашки территории на пожароопасных направлениях в близи населенных пунктов. Всего военным специалистам предстоит провести работы вблизи 21 населенного пункта Республики Хакасии. Работы планируется завершить к 4 апреля. На сегодняшний день военнослужащие выполнили опашку двух сел - Московское и Верхняя-Биджа.

Как сообщалось ранее, соответствующее решение принято руководством Министерства обороны Российской Федерации по обращению главы Республики. К оказанию помощи местному населению от соединения привлечено 14 военнослужащих и 8 единиц специальной техники. В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.

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