26.03.2020 (23:29)

На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Балтийском флоте прошла активная фаза тактического учения мотострелкового соединения

На одном из полигонов в Калининградской области личный состав мотострелкового соединения армейского корпуса провел активную фазу батальонного тактического учения.

В плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано более тысячи военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град».

В ходе БТУ личным составом подразделений соединения с приданными силами в постоянно меняющейся обстановке маневренного боя были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Подразделения выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения, а также гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

С воздуха действия подразделений прикрывали вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота.

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