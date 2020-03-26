26.03.2020 (22:42)

Российские военные специалисты провели рекогносцировку в городе Бергамо

26 марта российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели рекогносцировку в 4-х комплексах учреждения здравоохранения для пожилых людей г. Бергамо которые используются для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.

В ходе осмотра комплексов и при общении с персоналом учреждений были определен комплекс первоочерёдных мероприятий противоэпидемических (профилактических) мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции среди постояльцев пансионатов для престарелых. Также был определён объём работ по дезинфекции территории прилегающей к пансионатам и внутренних помещений. Согласована рецептура, предназначенная для дезинфекции.

Изучив потребности комплекса в противовирусных мероприятиях российские специалисты 27 марта приступят к выполнению задач по борьбе с короновирусной инфекцией в аналогичных учреждениях здравоохранения Бергамо.

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