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26.03.2020 (22:42)

Российские военные специалисты провели рекогносцировку в городе Бергамо

26 марта российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели рекогносцировку в 4-х комплексах учреждения здравоохранения для пожилых людей г. Бергамо которые используются для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией.
В ходе осмотра комплексов и при общении с персоналом учреждений были определен комплекс первоочерёдных мероприятий противоэпидемических (профилактических) мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной инфекции среди постояльцев пансионатов для престарелых. Также был определён объём работ по дезинфекции территории прилегающей к пансионатам и внутренних помещений. Согласована рецептура, предназначенная для дезинфекции.
Изучив потребности комплекса в противовирусных мероприятиях российские специалисты 27 марта приступят к выполнению задач по борьбе с короновирусной инфекцией в аналогичных учреждениях здравоохранения Бергамо.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19
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