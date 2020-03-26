26.03.2020 (21:30)

Группировка военных медиков, инженеров и химиков ЦВО создана на полигонах в двух регионах Сибири

Группировка военных медиков, специалистов радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) создана в двух регионах Сибири.

На полигонах в Кемеровской и Новосибирской областях личный состав отрабатывает задачи в рамках мероприятий по повышению уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекции.

В состав группировки вошли подразделения соединений и частей 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, всего более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники. В районах выполнения задач развернута система материально-технического и инженерного обеспечения, пешие и мобильные патрули военные полиции выполняют задачи по охране периметра условного района заражения, а также несут службу на оборудованных фильтрационных пунктах.

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

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