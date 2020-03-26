26.03.2020 (20:48)

Военные ЦВО развернули на полигонах 5 мобильных пунктов эпидемической разведки в ходе проверки готовности войск

Пять мобильных постов санитарно-эпидемической разведки подразделений РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) для применения в условных очагах вирусной инфекции развернуто на полигонах в Самарской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Саратовской областях в рамках мероприятий по повышению уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций.

Специалисты санитарно-эпидемиологической, медицинской службы и РХБ защиты осуществляют проведение качественного и количественного анализа проб воздуха, воды и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ, биологически патогенных агентов.

Силами эпидемиологических расчетов проводятся мероприятия карантинизации районов размещения войск. Расчеты специальной обработки подразделений РХБ защиты, оснащенные современными образцами вооружения – разведывательными химическими машинами РХМ-6, авторазливочными станциями АРС-14КМ и тепловыми машинами специальной обработки ТМС-65М, а также подвижными лабораториями экспресс-анализа и приготовления рецептур готовятся к проведению дезинфекционных мероприятий.

Проверяется готовность лечебных учреждений гарнизонов ЦВО к переводу на усиленный противоэпидемический режим. Всего в готовности к выполнению учебно-боевых задач сформировано и находятся 44 врачебно-сестринские и специализированные бригады.

Разведывательная химическая машина РХМ-6 предназначена для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки, обеспечения передачи данных. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с отображением её на карте в машине разведки и пункте приёма информации, контролировать химическую обстановку в радиусе до 6 км.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Проверка завершится 28 марта.

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