Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2020 (20:40)

Военные ЦВО провели дезинфекцию самолетов на аэродроме под Екатеринбургом

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на военном аэродроме под Екатеринбургом отработали задачи дезинфекции воздушных судов в рамках мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций.

Дезинфекция фюзеляжей, помещений салонов самолетов Ту-154 и Ан-12 осуществлялась расчетами специальной обработки подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЦВО.

В розыгрыше практических действий также приняли участие подразделения медицинской службы и военной полиции ЦВО, которые соответственно провели обследование и профилактические мероприятия с пассажирами воздушных судов, а также обеспечили оцепление района проведения практического этапа учения.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Подразделения бригады РХБ защиты переброшены из Поволжья на Урал в рамках проверки войск
Специалисты РХБ защиты РВСН в ходе тренировки развернули районы специальной обработки вооружения и военной техники
Экипажи ВТА отработали задачи оперативной погрузки подразделений РХБ защиты в самолеты Ил-76 под Саратовом
В Таджикистане российские вертолетчики выполнили специальные задачи в предгорьях Памира

Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false