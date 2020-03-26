26.03.2020 (20:40)

Военные ЦВО провели дезинфекцию самолетов на аэродроме под Екатеринбургом

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на военном аэродроме под Екатеринбургом отработали задачи дезинфекции воздушных судов в рамках мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций.

Дезинфекция фюзеляжей, помещений салонов самолетов Ту-154 и Ан-12 осуществлялась расчетами специальной обработки подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЦВО.

В розыгрыше практических действий также приняли участие подразделения медицинской службы и военной полиции ЦВО, которые соответственно провели обследование и профилактические мероприятия с пассажирами воздушных судов, а также обеспечили оцепление района проведения практического этапа учения.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

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