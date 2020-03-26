26.03.2020 (20:33)

Подразделения бригады РХБ защиты переброшены из Поволжья на Урал в рамках проверки войск

Военнослужащие и специальная техника бригады радиационной, химической и биологической защиты переброшены из Саратовской области на полигон под Екатеринбургом.

Расчеты РХБ защиты приступили к развертыванию площадок специальной и санитарной обработки личного состава, военной техники, промышленной и жилой инфраструктуры, коридоров дезинфекции войск.

Всего в учении задействованы группировка из более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц военной техники в том числе автоматизированные пункты контроля специальной обработки КРПП-2, тепловые машины специальные ТМС-65М, автомобильные разливочные системы АРС-14 КМ, полевые лаборатории экспресс-анализа.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий. Проверка проходит с 25 по 28 марта по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

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