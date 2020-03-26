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26.03.2020 (19:53)

Специалисты РХБ защиты РВСН в ходе тренировки развернули районы специальной обработки вооружения и военной техники

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в рамках мероприятий повышения уровня готовности войск (сил) к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, сформированы сводные отряды.
 
Сформированные подразделения развернули районы специальной обработки вооружения, военной техники и санитарной обработки личного состава, а также провели тренировку по обеззараживанию участков дорог с применением специальной техники.
 
Для выполнения практических действий привлекаются силы и средства медицинского обеспечения, подразделения материально-технического обеспечения, радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.
 
Всего в мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) в РВСН задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».
 
Справочно:
 
В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы о заражения и распространения вирусных инфекций.
 
Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства и готовность к перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Войска РХБ защиты , COVID-19
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