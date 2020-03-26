26.03.2020 (18:20)

Проверка подразделений войск РХБ защиты по выполнению карантинных и специальных мероприятий проводится на пяти аэродромах и семи полигонах

Мобильное соединение войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и воинские части РХБ защиты Западного и Центрального военных округов задействованы в мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Силы и средства войск РХБ защиты приступили к отработке учебных задач по выполнению комплекса карантинных мероприятий и дезинфекции автомобилей, военной техники и личного состава на семи полигонах и пяти аэродромах Западного и Центрального военных округов.

Всего к мероприятиям повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, привлечены более 2,5 тыс. специалистов войск РХБ защиты, задействовано свыше 500 единиц военной и специальной техники.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства и готовность к перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

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