26.03.2020 (19:23)

Район спецобработки развёрнут подразделениями общевойсковой армии ЗВО на полигоне Кирилловский в Ленинградской области

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области подразделения общевойсковой армии организовали район специальной обработки в рамках мероприятий повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций,

Военнослужащие полка РХБ защиты приступили к специальной обработке боевой техники, личного состава, объектов инфраструктуры, которые условно подверглись эпидемиологическому заражению. Подразделениями военной полиции осуществлено блокирование района, медицинским отрядом специального назначения развёрнут полевой госпиталь для приёма заражённых, посты РХБЗ осуществляют забор проб воздуха, воды и грунта для оценки степени заражения.

Для выполнения поставленных задач на полигоне задействованы военная и специальная техника, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационный комплект войсковой ДКВ, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы лабораторий полевых КЛП-10, инженерная техника и др.

Машина ТМС-65 может проводить специальную обработку (дегазацию, дезинфекцию) газовым или газокапельным способом тяжёлой военной техники, оборудования, невысоких зданий и сооружений, а также проводить дезинсекцию районов (участков местности).

Полевая лаборатория КЛП-10 предназначена для проведения качественного и количественного анализа проб воздуха, воды и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ, биологически патогенных агентов. Комплекс может использоваться в боевой обстановке, в зоне ликвидации последствий тяжелых техногенных катастроф и стихийных бедствий. При этом экипаж комплекса имеет возможность в течение 10 суток действовать в автономном режиме. Функционал лаборатории позволяет на месте определять химический и радионуклидный состав обнаруженных опасных веществ, устанавливать групповую принадлежность биологических патогенных агентов, экстренно определять карантинные инфекции и оперативно передавать собранную информацию с помощью специальной системы связи. Взятые КЛП-10 пробы, в том числе представляющие опасность, могут без риска храниться и транспортироваться.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов. АРС-14КМ обеспечивает обработку полосы (участка местности) шириной 5 метров и длиной свыше 500 метров при норме расхода 1 л/м.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Проверка завершится 28 марта с.г.

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