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26.03.2020 (19:04)

Экипажи ВТА отработали задачи оперативной погрузки подразделений РХБ защиты в самолеты Ил-76 под Саратовом

Экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) на аэродроме в Саратовской области отработали задачи по подготовке к перевозке воздушным транспортом подразделений, задействованных в мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

В частности, были отработаны нормативы погрузки автомобильной и специальной техники, а также личного состава подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

В мероприятии было задействовано около 10 самолетов Ил-76.

Погрузка и швартовка техники осуществлялась одновременно на всех самолетах ВТА, что позволило значительно сократить время выполнения задачи и подтвердить готовность к оперативной доставке воздушным транспортом необходимых сил и средств для выполнения комплекса карантинных мероприятий.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военно-транспортная авиация , ВКС
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