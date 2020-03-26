26.03.2020 (19:00)

Более 5 тысяч зрителей собрал онлайн-концерт ансамбля Балтийского флота «Черные береты»

Более 5 тысяч зрителей собрал онлайн-концерт ансамбля Балтийского флота «Черные береты», коллектив которого перевел свои репетиции и выступления в режим прямого эфира, транслируемого в официальных аккаунтах коллектива в популярных социальных сетях.

«В еженедельном режиме творческий коллектив будет выходить в прямой эфир в формате живого общения, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. Предусмотрено исполнение авторских песен, а также композиций по заявкам. Первый концерт продлился больше часа!», - отметил начальник ансамбля «Черные береты» Балтийского флота заслуженный работник культуры Российской Федерации подполковник Игорь Крещенок.

Группа «Черные береты» организована в 1994 году, за время своего существования провела более 1000 концертов и выступлений в частях и подразделениях, учебных заведениях и предприятиях во многих городах, совершила около пятидесяти гастрольных поездок по России, выступала с концертами в Крыму и в Сирийской Арабской Республике. Неоднократно коллектив группы становился победителем и лауреатом на российских и международных фестивалях.

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