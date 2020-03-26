Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2020 (19:00)

Более 5 тысяч зрителей собрал онлайн-концерт ансамбля Балтийского флота «Черные береты»

Более 5 тысяч зрителей собрал онлайн-концерт ансамбля Балтийского флота «Черные береты», коллектив которого перевел свои репетиции и выступления в режим прямого эфира, транслируемого в официальных аккаунтах коллектива в популярных социальных сетях.

«В еженедельном режиме творческий коллектив будет выходить в прямой эфир в формате живого общения, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. Предусмотрено исполнение авторских песен, а также композиций по заявкам. Первый концерт продлился больше часа!», - отметил начальник ансамбля «Черные береты» Балтийского флота заслуженный работник культуры Российской Федерации подполковник Игорь Крещенок.

Группа «Черные береты» организована в 1994 году, за время своего существования провела более 1000 концертов и выступлений в частях и подразделениях, учебных заведениях и предприятиях во многих городах, совершила около пятидесяти гастрольных поездок по России, выступала с концертами в Крыму и в Сирийской Арабской Республике. Неоднократно коллектив группы становился победителем и лауреатом на российских и международных фестивалях.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Ракетчики армейского корпуса Балтийского флота на учениях уничтожили объекты условного противника
В Ленинградской области военнослужащие ремонтных подразделений общевойсковой армии ЗВО эвакуировали более ста единиц условно подбитой техники из-под огня
Корабли Балтийского флота вернулись в базу после выполнения задач дальнего похода
На полигоне Мулино прошли занятия по вождению ТОС-1А «Солнцепек» с экипажами танкового объединения ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Ансамбль
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false