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26.03.2020 (18:48)

В Иркутской области прошла проверка подразделений обеспечения авиационного полка дальней авиации

В Иркутской области на базе авиационного полка дальней авиации состоялась проверка действий передовой команды при перебазировании на оперативный аэродром для выполнения задач по предназначению.

В ходе мероприятия были проверены действия летного и инженерно-технического состава при обслуживании и подготовке к полетам дальних бомбардировщиков Ту-22м3 вне пункта постоянной дислокации.

В проверке было задействовано около 100 человек личного состава полка, 5 самолетов дальней авиации и более 10 единиц военной и специальной техники.

Мероприятие прошло под руководством начальника штаба авиационного соединения дальней авиации гвардии полковника Юрия Косарева.

Проверки подразделений обеспечения полетов проводятся регулярно с целью повышения слаженности действий в любое время и в любых условиях обстановки при перебазировании из пунктов дислокации.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиация , ВКС
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