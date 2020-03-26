26.03.2020 (18:37)

В Таджикистане российские вертолетчики выполнили специальные задачи в предгорьях Памира

В Таджикистане российские экипажи боевых вертолетов 201 военной базы выполнили ряд специальных задач на учениях в предгорьях Памира.

В ходе общевойскового боя между мотострелковыми подразделениями на бронетранспортерах БТР-82А и превосходящими силами незаконного вооруженного формирования (НВФ) летчики боевых вертолетов Ми-24 отработали сопровождение колонн при выдвижении и огневую поддержку штурмовых отрядов.

Экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 выполнили задачи по переброске и высадке тактического десанта, доставке боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки горной местности. Кроме того, пилоты совершенствовали навыки обнаружения и распознавания различных хорошо замаскированных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники условного противника. Также экипажи и подразделения наземных служб отработали действия по подготовке к перебазированию авиационной техники на запасные аэродромы.

Всего в однодневном учении, которое состоялось в районе горного полигона Ляур, приняли участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц боевой, авиационной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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