26.03.2020 (18:22)
Бригада РХБ защиты ЗВО отрабатывает задачи по локализации условной ЧС на полигоне Погоново в Воронежской области
Подразделения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) в рамках мероприятий по повышению уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, совершили марш на полигон Погоново в Воронежской области.
На полигоне подразделения приступили к отработке задач по развёртыванию района специальной обработки техники, личного состава и объектов инфраструктуры с применением современной военной и специальной техники.
Военнослужащие выполняют комплекс нормативов с применением инженерно-технических передвижных комплексов химической защиты дегазационного комплекта войскового ДКВ, авторазливочных станций, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У, комплексов лабораторий полевых КЛП-10 и др.
Комплект дегазационный войсковой ДКВ предназначен для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники и обеспечивает одновременное обрабатывание объектов в количестве от 8 до 42 единиц в зависимости от применяемого дегазационного раствора.
Машина ТМС-65 может проводить специальную обработку (дегазацию, дезинфекцию) газовым или газокапельным способом тяжёлой военной техники, оборудования, невысоких зданий и сооружений, а также проводить дезинсекцию районов (участков местности).
В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск.
Справочно:
В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.
Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.
Проверка завершится 28 марта.