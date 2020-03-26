26.03.2020 (18:22)

Бригада РХБ защиты ЗВО отрабатывает задачи по локализации условной ЧС на полигоне Погоново в Воронежской области

Подразделения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) в рамках мероприятий по повышению уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, совершили марш на полигон Погоново в Воронежской области.

На полигоне подразделения приступили к отработке задач по развёртыванию района специальной обработки техники, личного состава и объектов инфраструктуры с применением современной военной и специальной техники.

Военнослужащие выполняют комплекс нормативов с применением инженерно-технических передвижных комплексов химической защиты дегазационного комплекта войскового ДКВ, авторазливочных станций, тепловых машин специальной обработки техники ТМС-65У, комплексов лабораторий полевых КЛП-10 и др.

Комплект дегазационный войсковой ДКВ предназначен для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники и обеспечивает одновременное обрабатывание объектов в количестве от 8 до 42 единиц в зависимости от применяемого дегазационного раствора.

Машина ТМС-65 может проводить специальную обработку (дегазацию, дезинфекцию) газовым или газокапельным способом тяжёлой военной техники, оборудования, невысоких зданий и сооружений, а также проводить дезинсекцию районов (участков местности).

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск.

Справочно:

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Проверка завершится 28 марта.

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