26.03.2020 (18:21)

На полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота проходят занятия по вождению боевых машин

На полигонах, танкодромах и автодромах отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота проходят занятия по вождению боевых машин в сложных арктических условиях.

В занятиях задействованы многоцелевые транспортеры-тягачи МТЛБ, модернизированные танки Т-80 БВМ, самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», зенитные самоходные установки «Шилка» и двухзвенные гусеничные вездеходы ДТ-10 «Витязь».

Занятия по вождению боевых машин включают как одиночную подготовку механиков-водителей, так и действия в составе подразделений.

В ходе занятий механики-водители отрабатывают подготовку техники к маршу, преодолевают подъемы в горку с разными углами наклона, колейные мосты и труднопроходимые заснеженные участки с ограниченным пространством.

Подразделения продвигаясь по дорогам и колонным путям, отрабатывают действия по отражению нападения диверсионных групп, при налёте авиации противника, а также преодолевают условно зараженные участки местности.

Для создания обстановки, приближенной к реальному бою, на отдельных этапах маршрута используются имитаторы артиллерийских снарядов и дымовые шашки.

Занятия проводятся с целью повышение уровня подготовки механиков-водителей к слаженным и профессиональным действиям в составе экипажей, взводов и рот при решении различных задач в условиях Заполярья. Всего задействовано более 300 единиц военной и специальной техники.

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