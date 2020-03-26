26.03.2020 (18:17)

Ракетчики армейского корпуса Балтийского флота на учениях уничтожили объекты условного противника

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота в ходе планового тактического учения уничтожили объекты условного противника, выполнив серию электронных (учебных) пусков ракет.

Ранее подразделения ОТРК "Искандер" в режиме светомаскировки совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов, определению данных для ракетной стрельбы.

Помимо этого, были проведены тренировки по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, в том числе в ночное время при отсутствии естественного освещения.

Также военнослужащие ракетного соединения отработали задачи по организации охраны и обороны комплексов на стартовых позициях, в том числе отразили нападение условных диверсионных групп, пытавшихся воспрепятствовать проведению ракетных пусков.

К участию в мероприятии боевой подготовки было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано около 20-ти единиц военной и специальной техники.

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