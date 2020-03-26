26.03.2020 (18:11)

Бодр как в победном 45-м: 93-летний танкист из Башкирии сел за рычаги танка Т-72Б3 на полигоне под Оренбургом

93-летний участник Великой Отечественной войны Габдрауф Саляхович Гареев, который прошел весь боевой путь механиком-водителем легендарного танка Т-34, на практике ознакомился с управлением современного танка Т-72 последней модификации Б3.

Командование 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа совместно с правительством Республики Башкортостан организовали поездку ветерана на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где проходят учебно-боевые занятия с экипажами танков мотострелковой бригады и курсантами Казанского высшего танкового командного училища.

Заместитель командующего 2-й общевойсковой армией генерал-майор Вячеслав Гуров провел для ветерана экскурсию по воинской части, подарил от имени танкистов ЦВО уникальный шлемофон, где был указан позывной фронтовика, и вручил приветственный адрес. После инструктажа по требованиям безопасности ветеран исполнил свое давнее желание: сел за рычаги танка и на практике оценил его боевые возможности. Габдрауф Гареев остался доволен своим проездом.

В ходе визита на полигон он также посмотрел на выполнение боевых стрельб экипажами танков, дал военнослужащим напутственные слова, призвав быть всегда верными Отечеству, и поблагодарил за возможность посетить танковое подразделение. «Это лучший подарок не только на день рождения, который будет совсем скоро, 14 апреля, но и на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Габдрауф Гареев.

Габдрауф Саляхович Гареев родился 14 апреля 1926 года. В 17 лет попал на фронт. В начале службы был прожектористом, освещал небо, помогал зенитчиком. Через полгода был отобран механиком-водителем танка Т-34. В 1945 году получил тяжелое ранение и контузию в боях за освобождение Варшавы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, а также боевыми и юбилейными медалями. Является почетным жителем города Белебей Республики Башкортостан.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице