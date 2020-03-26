Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2020 (17:35)

В Ленинградской области военнослужащие ремонтных подразделений общевойсковой армии ЗВО эвакуировали более ста единиц условно подбитой техники из-под огня

На территории Лужского полигона, расположенного в Ленинградской области, завершился третий этап конкурса профессиональной выучки среди ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии «Рембат-2020».

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона приняли участие в индивидуальной гонке на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-80, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, силами созданных экипажей мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 обнаружили и устранили более 40 различных неисправностей на узлах бронетехники.

Кроме того, за все время соревнований военнослужащие выполнили нормативы по сцепке и эвакуации из условного района ведения боевых действий более 100 единиц военной техники, их транспортировке к месту ремонта. Также в индивидуальном первенстве специалисты продемонстрировали навыки в ведении технической, воздушной и  наземной РХБ разведки.  

В проведении армейского этапа конкурса было задействовано более 150 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения и около 50 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Корабли Балтийского флота вернулись в базу после выполнения задач дальнего похода
Командующий войсками Восточного военного округа наградил победителей окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»
На полигоне Мулино прошли занятия по вождению ТОС-1А «Солнцепек» с экипажами танкового объединения ЗВО
Военные медики Западного военного округа спасли попавшего в автомобильную аварию гражданского водителя на трассе М-7

Метки:
Рембат , Рембат , Западный военный округ , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false