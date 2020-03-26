26.03.2020 (17:35)

В Ленинградской области военнослужащие ремонтных подразделений общевойсковой армии ЗВО эвакуировали более ста единиц условно подбитой техники из-под огня

На территории Лужского полигона, расположенного в Ленинградской области, завершился третий этап конкурса профессиональной выучки среди ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии «Рембат-2020».

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона приняли участие в индивидуальной гонке на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-80, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, силами созданных экипажей мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 обнаружили и устранили более 40 различных неисправностей на узлах бронетехники.

Кроме того, за все время соревнований военнослужащие выполнили нормативы по сцепке и эвакуации из условного района ведения боевых действий более 100 единиц военной техники, их транспортировке к месту ремонта. Также в индивидуальном первенстве специалисты продемонстрировали навыки в ведении технической, воздушной и наземной РХБ разведки.

В проведении армейского этапа конкурса было задействовано более 150 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения и около 50 единиц специальной техники.

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