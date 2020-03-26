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26.03.2020 (17:31)

Корабли Балтийского флота вернулись в базу после выполнения задач дальнего похода

Корвет «Стерегущий» и танкер «Кола» вернулся в главную базу флота после выполнения задач в акватории Северного моря.

В торжественной церемонии встречи кораблей в Балтийске приняли участие заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, представители соединения надводных кораблей флота, родные и близкие моряков-балтийцев.

За время похода, который длился 26 суток, кораблями пройдено свыше 5-ти тысяч морских миль. Экипаж корвета отработал десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчеты корвета провели электронные пуски противокорабельных ракет, отразили воздушные налеты средств воздушного нападения условного противника. Во взаимодействии с палубным вертолетом Ка-27 были отработаны задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника. Кроме того, экипажами кораблей были выполнены мероприятия по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на корвете и танкере, отработали различные антитеррористические сценарии и стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены грамотами и ценными подарками от командования флота.

Основной задачей похода было обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в зоне ответственности Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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