26.03.2020 (16:15)

Для ВМФ России заложено новейшее гидрографическое судно «Василий Бубнов»

Сегодня на стапеле эллинга АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» в Благовещенске (Амурская обл.) состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна (МГС) проекта 19910.

Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова судну присвоено наименование «Василий Бубнов» в честь инженера контр-адмирала Василия Константиновича Бубнова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Василий Бубнов завершил службу в должности начальника 5-го отдела гидрометеорологической службы Главного управления Тихоокеанского флота СССР.

Судно планируется передать в состав Тихоокеанского флота в 2023 году. Однотипное судно «Александр Рогоцкий» было заложено на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в 2016 и передано гидрографической службе Тихоокеанского флота в 2019 году.

От имени главнокомандующего ВМФ России участников церемонии закладки МГС «Василий Бубнов» поздравил врио начальника Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации капитан 1 ранга Геннадий Непомилуев, выразив уверенность в том, что судно будет построено в срок и с традиционно высоким качеством.

Накануне закладки МГС «Василий Бубнов» Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов провел в Адмиралтействе рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы хода строительства судов для гидрографической службы ВМФ. Главком ВМФ особо отметил, что «наряду с пополнением ВМФ новыми гидрографическими катерами, по сути, начат этап серийного строительства гидрографических судов, способных выполнять задачи на большем удалении от пунктов базирования».

«Параллельно с этим ведется постоянная работа по обеспечению сервисного обслуживания и ремонта океанографических исследовательских судов и гидрографических судов, которые входят в состав флотов ВМФ России. Это позволяет нам с высокой долей эффективности выполнять задачи по исследованию Мирового океана», — отметил адмирал Николай Евменов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице