26.03.2020 (17:06)
Китайский предприниматель передал России более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19
Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма.
В ходе телефонного разговора с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу предприниматель отметил, что был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса в Китайской Народной Республике.
Джек Ма поблагодарил Министра обороны РФ за оказанную поддержку и подчеркнул, что помогает России сейчас и продолжит эту работу в знак глубокого уважения и дружеским отношениям с главой российского военного ведомства.
В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз: «Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за Ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими».