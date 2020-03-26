26.03.2020 (17:06)

Китайский предприниматель передал России более 1 млн масок и 200 тыс. тестов для выявления COVID-19

Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма.

В ходе телефонного разговора с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу предприниматель отметил, что был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса в Китайской Народной Республике.

Джек Ма поблагодарил Министра обороны РФ за оказанную поддержку и подчеркнул, что помогает России сейчас и продолжит эту работу в знак глубокого уважения и дружеским отношениям с главой российского военного ведомства.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил Джека Ма за переданный груз: «Вы являетесь настоящим другом нашей страны! Мы признательны за Ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими».

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