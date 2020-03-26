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26.03.2020 (16:14)

Командующий войсками Восточного военного округа наградил победителей окружного этапа конкурса «Танковый биатлон»

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае завершился решающий этап окружного конкурса среди лучших танковых экипажей Восточного военного округа «Танковый биатлон».

По итогам напряженной гонки, чемпионами Восточного военного округа по «Танковому биатлону» стала команда, представляющая общевойсковое соединение из Забайкальского края. Второе место заняли танкисты мотострелкового соединения из Республики Бурятия. Бронза за командой танкистов мотострелкового соединения с острова Сахалин.

Награды победителям и призерам соревнований вручил командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

В ходе соревнований каждый экипаж прошел тяжелейший маршрут с препятствиями по пересеченной местности. Танкисты преодолевали колейный мост, косогор, танковый ров, выполнили целый ряд огневых задач по поражению крупных и малозаметных целей. В случае промахов команде назначались штрафные круги, а за повреждения ограждений на дистанции, дополнительное время.

Экипажи боевых машин, одержавшие победу на окружном этапе, продолжат интенсивную подготовку на полигонах и в дальнейшем представят Восточный военный округ на Всеармейском конкурсе в рамках АрМИ-2020.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковый биатлон , АрМИ , Восточный военный округ , Полигон
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