26.03.2020 (13:47)

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО приняли участие в третьем этапе Военно-медицинской эстафеты

В г. Санкт-Петербурге на территории учебной базы Военно-медицинской академии прошел третий этап конкурса по полевой выучке в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» среди медицинского состава объединений и частей Западного военного округа.

В соревновании приняли участие военнослужащие Ленинградского объединения, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего медицинского персонала, а также младших медицинских специалистов медицинской службы.

Участники конкурса продемонстрировали профессиональные навыки по выносу раненых с поля боя и оказанию им медико-санитарной помощи, а также преодолели полосу препятствий и поразили мишени на огневом рубеже.

В качестве судий традиционно выступили ведущие специалисты Военно-медицинской академии и военного клинического госпиталя ЗВО.

Победители в номинациях «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство» будут представлять округ на всеармейском этапе соревнований, который пройдёт в мае этого года.

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