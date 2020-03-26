26.03.2020 (16:04)
На полигоне Мулино прошли занятия по вождению ТОС-1А «Солнцепек» с экипажами танкового объединения ЗВО
В Нижегородской области на полигоне Мулино с механиками-водителями отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли занятия по вождению тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Военнослужащим полка предстояло проехать по труднопроходимому участку местности, протяженностью более 20 километров. На маршруте движения тяжелые огнеметные системы маневрировали в условиях лесистой местности, совершая скоростные повороты в составе колонны.
Всего в занятиях было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники и более 150 военнослужащих отдельного полка РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО.
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