26.03.2020 (16:04)

На полигоне Мулино прошли занятия по вождению ТОС-1А «Солнцепек» с экипажами танкового объединения ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино с механиками-водителями отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли занятия по вождению тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Военнослужащим полка предстояло проехать по труднопроходимому участку местности, протяженностью более 20 километров. На маршруте движения тяжелые огнеметные системы маневрировали в условиях лесистой местности, совершая скоростные повороты в составе колонны.

Всего в занятиях было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники и более 150 военнослужащих отдельного полка РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО.

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