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26.03.2020 (15:28)

Военные медики Западного военного округа спасли попавшего в автомобильную аварию гражданского водителя на трассе М-7

26 марта с.г. на трассе М-7 Москва – Нижний Новгород военные медики Западного военного округа (ЗВО) спасли попавшего в автомобильную аварию гражданского водителя.

Пострадавшему в результате столкновения большегрузного автофургона и легкового автомобиля оказал первую помощь медицинский расчет одного из медицинских подразделений ЗВО, передвигавшийся по трассе М-7 на военном медицинском автомобиле.

Военные медики извлекли пострадавшего из получившего значительные повреждения легкового автомобиля, оценили степень полученных травм, остановили кровотечение и наложили шину на руку. Пострадавшему также была оказана психологическая помощь.

Оказавший первую медицинскую помощь пострадавшему расчет принимает участие в проходящих на территории ЗВО мероприятиях повышения готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций в условном районе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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