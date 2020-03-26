26.03.2020 (15:28)
Военные медики Западного военного округа спасли попавшего в автомобильную аварию гражданского водителя на трассе М-7
26 марта с.г. на трассе М-7 Москва – Нижний Новгород военные медики Западного военного округа (ЗВО) спасли попавшего в автомобильную аварию гражданского водителя.
Пострадавшему в результате столкновения большегрузного автофургона и легкового автомобиля оказал первую помощь медицинский расчет одного из медицинских подразделений ЗВО, передвигавшийся по трассе М-7 на военном медицинском автомобиле.
Военные медики извлекли пострадавшего из получившего значительные повреждения легкового автомобиля, оценили степень полученных травм, остановили кровотечение и наложили шину на руку. Пострадавшему также была оказана психологическая помощь.
Оказавший первую медицинскую помощь пострадавшему расчет принимает участие в проходящих на территории ЗВО мероприятиях повышения готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций в условном районе.