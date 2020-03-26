26.03.2020 (14:19)

В Бергамо состоялись консультации представителей министерств обороны России и Италии

В городе Бергамо состоялись консультации представителей министерств обороны России и Италии, департамента гражданской обороны и агентства по охране здоровья граждан по потребностям местных властей в помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ходе консультаций определены первоочередные задачи, в решении которых местные власти полагаются на прибывших в Бергамо российских военных специалистов.

Прежде всего, российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах. Местными властями они сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Каждая из 8 врачебно-сестринских бригад будут распределены за 7-9 близлежащими пансионатами.

Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта.

В ходе совещания российской стороной было подтверждено, что все силы и средства, прибывшие в Бергамо будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам.

Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач.

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