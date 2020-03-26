26.03.2020 (15:10)

Церемония закладки земли с мест захоронений советских воинов состоялась в Подмосковье

В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» на территории музейного комплекса Парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» состоялась торжественная церемония закладки земли с мест захоронений советских воинов, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. В зале музейного комплекса, главами 13 городов-героев и 45 городов воинской славы были заложены кисеты с землёй с могил советских солдат в латунные артиллерийские гильзы.

«Мы собрали землю из захоронений советского, российского воинства по всему миру, поместили ее в одном месте, чтобы донести память о героях войны до последующих поколений. Каждый человек, пришедший в музейный комплекс сможет узнать где находится земля с той братской могилы, в которой захоронен его родственник – дед или прадед», – заявил заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» началась 22 июня 2019 года. В этот день во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал изъятия земли с мест братских захоронений погибших в годы войны советских военнослужащих.

За это время земля была доставлена более чем из 16 тысяч захоронений, расположенных на территории нашей страны и 43 иностранных государств.

Земля из вновь обнаруженных захоронений будет также приниматься и размещаться в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» в Главном храме Вооруженных Сил РФ.

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