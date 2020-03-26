26.03.2020 (13:49)

Военнослужащие ЦВО приступили к совершению марша в район оказания помощи от пожаров в Хакасии

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к совершению марша для защиты населенных пунктов от лесных пожаров в Республики Хакасия.

Соответствующее решение принято руководством Министерства обороны Российской Федерации по обращению главы Республики.

К оказанию помощи местному населению от соединения привлечено 14 военнослужащих и 8 единиц специальной техники.

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа в составе военной колонны выдвинулись в село Московское Усть-Абаканского района для создания минерализованных полос и опашки территории на пожароопасных направлениях.

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.

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