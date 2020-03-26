26.03.2020 (13:46)

В Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски ЗВО перевел репетиции и выступления в режим прямого эфира

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге ансамбль песни и пляски Западного военного округа перевел свои репетиции и выступления в режим прямого эфира, транслируемого в официальных аккаунтах коллектива в популярных социальных сетях.

«В ежедневном режиме творческий коллектив будет выходить в прямой эфир, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. Предусмотрено исполнение как отдельных песен, танцевальных номеров и творческих композиций, так и целых онлайн концертов. Наш первый эфир получил много положительных откликов петербуржцев!», - отметил начальник ансамбля песни и пляски ЗВО заслуженный артист Республики Крым майор Илья Колесников.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 г. является одним из старейших творческих коллективов Российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М. Блантер, В. Соловьев-Седой, Г. Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тыс. концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

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