26.03.2020 (13:39)

Расчёты комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота отрабатывают нанесение ракетных ударов по морским целям

На Крымских полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота проводят плановые учения с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.

С ракетчиками проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке. Целью мероприятий боевой подготовки является совершенствования навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению морских целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Расчёты стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В мероприятии задействовано порядка 50 единиц техники и около 200 военнослужащих.

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