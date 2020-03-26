26.03.2020 (13:33)
Первый открытый чемпионат по армейской тактической стрельбе проходит в Бурятии на полигоне танкового соединения ВВО
На полигоне Дивизионный танкового соединения Восточного военного округа в Республике Бурятия впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе.
В соревнованиях принимают участие военнослужащие ВВО, команды Улан-Удэнского гарнизона и специальные подразделения различных государственных ведомств.
В ходе спортивного мероприятия участники проявляют своё мастерство в различных смоделированных ситуациях применения автомата Калашникова (АК-74) и пистолета Макарова (ПМ), выполняя упражнения на месте и в движении, по движущимся и статичным мишеням.
Соревнования предусматривают повышения навыков владения индивидуальным стрелковым оружием в сочетании с психологической устойчивостью, способностью сделать контролируемый выстрел на поражение. Разнообразие вооружения позволяет отработать различные варианты и условия стрельбы, развить внимание и реакцию принятия решения на применение оружия.
Армейские спортивно-прикладные состязания, проводимые в тесном взаимодействии с представителями федерации по армейской тактической стрельбе, направленны на популяризацию армейской тактической стрельбы среди военнослужащих, развития у них необходимой морально-психологической подготовки, а также готовности к выполнению задач в различных условиях обстановки.