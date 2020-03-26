26.03.2020 (10:30)

Финальные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартовали в Забайкалье

На полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае после проведения отборочных этапов соревнований начались решающие этапы эстафет в рамках конкурсов Восточного военного округа «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

По итогам индивидуальных гонок, выполнения учебно-боевых задач, спортивных соревнований и стрельб, в каждом из конкурсов судейскими комиссиями были определены три лучших команды и допущены до участия в финальных эстафетных гонках со стрельбой и преодолением препятствий.

Так, в финал «Танкового биатлона», в соответствии с рейтингом, вышли команды из Забайкалья, Бурятии и Сахалинской области.

В свою очередь, на чемпионство ВВО в «Суворовском натиске» претендуют сборные из Бурятии, Забайкальского края и Приморья.

Экипажи танков и БМП, согласно правилам гонки, преодолеют по три круга дистанции пересеченного пути, с выполнением стрельб после каждого круга, а также передачей эстафеты последующему экипажу, с определением сильнейших.

Экипажи боевых машин, одержавшие победу на данном этапе, представят ВВО на всеармейских конкурсах в рамках АрМИ-2020.

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