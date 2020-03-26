26.03.2020 (12:55)

Морпехи ЮВО в Дагестане провели рейдовые действия с боевой стрельбой

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках командно-штабного учения (КШУ) провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой на бронетранспортерах БТР-82А.

В ходе учения военнослужащие выполнили маневры и наступательные действия в незнакомой горно-лесистой местности, а также поиск, блокирование, захват и уничтожение условного противника. В одном из тактических эпизодов рота морской пехоты при совершении марша отразила огневую засаду диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования.

Также морские пехотинцы совершенствовали навыки организации наблюдательных постов, устройства разведывательных засад, инженерного оборудования позиций, установки минно-взрывных заграждений.

Всего в КШУ задействовано около 1 тыс. военнослужащих КФл и более 200 единиц вооружения и военной техники.

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