Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.03.2020 (12:55)

Морпехи ЮВО в Дагестане провели рейдовые действия с боевой стрельбой

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках командно-штабного учения (КШУ) провели рейдовые и разведывательно-поисковые действия с боевой стрельбой на бронетранспортерах БТР-82А.

В ходе учения военнослужащие выполнили маневры и наступательные действия в незнакомой горно-лесистой местности, а также поиск, блокирование, захват и уничтожение условного противника. В одном из тактических эпизодов рота морской пехоты при совершении марша отразила огневую засаду диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования.

Также морские пехотинцы совершенствовали навыки организации наблюдательных постов, устройства разведывательных засад, инженерного оборудования позиций, установки минно-взрывных заграждений.

Всего в КШУ задействовано около 1 тыс. военнослужащих КФл и более 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» продолжает выполнение задач в море
Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе завершили тренировки в составе парадных рот и батальонов
Специалисты РХБ защиты ЮВО в ходе учений ликвидировали последствия ЧС
Расчеты беспилотников ЮВО учились обнаруживать замаскированные позиции условного противника в горах Абхазии

Метки:
Морская пехота , Южный военный округ , Каспийская флотилия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false