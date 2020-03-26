26.03.2020 (11:54)

Мобильные посты РХБЗ провели разведку маршрутов колонн боевой техники в четырех регионах ЗВО

В соответствии с решением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа мобильные посты радиационной, химической и биологической защиты провели разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники группировки сил (средств) и сводных отрядов ликвидации последствий для борьбы с эпидемическими заболеваниями.

Мобильные посты РХБЗ с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

Военнослужащие передали пробы расчётам комплексов полевых лабораторий КЛП-10. В случае обнаружения условного вируса, границы его распространения и другие данные наносятся на электронную карту. В онлайн-режиме электронная карта доступна командирам всех степеней – от взвода до командующего войсками военного округа. Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач по предназначению.

В состав группировок вошли соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

К мероприятиям проверки от Западного военного округа привлекаются военная и специальная техника, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника и др.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО в круглосуточном режиме осуществляет сбор сведений и анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск.

В период с 25 по 28 марта с.г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах Вооруженных Сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Проверка завершится 28 марта с.г.

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