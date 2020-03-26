26.03.2020 (09:29)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился отборочный этап конкурса «Мастер-оружейник»

В соответствии с планом подготовки Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения на 2020 учебный год, а также в рамках подготовки к проведению Армейских международных игр состоялся отборочный этап конкурса по полевой выучке среди ремонтных подразделений вооружения соединения «Мастер-оружейник».

В отборочном этапе приняли участие военнослужащие ремонтных подразделений вооружения соединения, представляющие воинские части, дислоцированные в Туле, Рязани и Наро-Фоминске. Всего в отборочном этапе конкурса было задействовано более 150 военнослужащих и более 12 единиц техники.

В ходе конкурса были отработаны вопросы индивидуальной подготовки военнослужащих ремонтных подразделений, на которых военнослужащие по команде арбитра устраняли выявленные неисправности артиллерийского и зенитного вооружения, после чего поражали цели на огневом рубеже за определенное время.

В ходе командных испытаний личный состав ремонтных отделений на нескольких участках отработал перевод гаубицы из походного положения в боевое, проверку изделия на разряженность и замену ствола. При этом снимался дульный тормоз, ограждение и ствол с установленными в обойме казенника накатником и тормозом отката. Отделение ствола производилось с использованием кран-стрелы ремонтной мастерской МРС АРМ.

Следующим командным испытанием десантников стало упражнение, на котором водитель тягача, зацепив орудие, транспортировал его по трассе автодрома. Готовность к транспортированию изделия определялось полевым арбитром после осмотра автопоезда подъемом белого флажка.

По этому сигналу ремонтное отделение совершало марш по заданному маршруту автодрома протяженностью около 4 км с преодолением змейки на участке имитации действия зажигательного оружия, участка минно-взрывных заграждений, коридора габаритного, брода, косогора, колейного моста, зараженного участка местности с одеванием и снятием средств индивидуальной защиты, заменой колеса гаубицы, заездом тягача в укрытие, преодолением холма (кургана) с остановкой на нем, проходной эстакады, повторным преодолением холма (кургана) в составе автопоезда без остановки, преодолением скоростных участков и неровной дороги. При совершении марша ремонтное отделение с личным оружием находилось в кабине тягача и на грузовой платформе. По прибытию на техническую позицию ремонтного органа после совершения марша личный состав ремонтного отделения перевел орудие из походного положения в боевое. Производился поиск и устранение неисправности в ствольно-затворной группе с полной разборкой и сборкой клина затвора с использованием комплекта ЗИП, добавление противооткатной жидкости в тормоз отката до установленной нормы, установка прицельных приспособлений, подготовка боеприпасов к стрельбе.

В дальнейшем были проведены стрельбовые испытания отремонтированного орудия с поверкой его работоспособности.

По итогам конкурса, лучшими по сумме баллов оказались тульские десантники, они войдут в сборную соединения и будут отстаивать честь соединения на отборочном этапе Воздушно-десантных войск.

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