26.03.2020 (09:30)

На полигоне Поливно под Ульяновском завершилось тактико-специальное учение подразделений связи десантно-штурмового соединения

На полигоне Поливно под Ульяновском завершилось тактико-специальное учение с подразделениями связи Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

По легенде учения, подразделения связистов были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в район сосредоточения.

На марше военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели зараженный отравляющими веществами участок местности в средствах индивидуальной защиты.

В ходе учения военные связисты отработали вопросы по обеспечению связи в ходе рейда, организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между полевым пунктом управления и другими абонентами, в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, личный состав подразделений связи выполнил нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и ночное время.

Для обеспечения управления применялись одни из современных технических средств и комплексы связи: радиостанция средней мощности, радиорелейные станции, командно-штабные машины различных модификаций и аппаратные связи, станции спутниковой связи и электропитающие станции.

Особое внимание при проведении тактико-специального учений связи уделено обеспечению скрытого управления войсками при ведении радиообмена на штатных средствах связи.

Всего в тактико-специальном учении было задействованы более 100 военнослужащих и около 20 единиц специальной техники связи.

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