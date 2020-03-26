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26.03.2020 (10:28)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе завершили тренировки в составе парадных рот и батальонов

Парадные расчеты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили тренировки в составе рот и батальонов в рамках подготовки к участию в военном параде и торжественных шествиях, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В настоящее время из числа наиболее подготовленных военнослужащих сформированы парадные расчеты, подготовлены экипажи боевых машин и военной техники.

Следующим этапом подготовки станут тренировки парадных расчетов в составе гарнизона на строевом плацу мотострелкового соединения ЮВО в Северной Осетии. Тренировки для участия в параде на площади Свободы во Владикавказе продлятся до 28 апреля.

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, которые пройдут в городе Цхинвале.

К тренировкам было привлечено более 2 тыс. военнослужащих 58-й армии ЮВО. Парад и шествия пройдут в республиках Северная Осетия (Владикавказ), Чечня (Грозный), Дагестан (Буйнакск и Каспийск), Ингушетия (Магас) и Южная Осетия (Цхинвал).

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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