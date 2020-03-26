26.03.2020 (09:58)

Специалисты РХБ защиты ЮВО в ходе учений ликвидировали последствия ЧС

Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки АРС-14КМ.

Военнослужащие с использованием авторазливочных станций АРС-14КМ провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации. Поставленные задачи в ходе специальных учений были успешно выполнены.

Всего на учение было привлечено более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 20 единиц специальной техники. Современные станции АРС-14КМ поступили в полк РХБ, дислоцированный в Северной Осетии, в 2018 и 2019 годах.

Справочно:

Отдельный полк по своим возможностям способен в полном объеме обеспечить взаимодействие с соединениями и воинскими частями 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье. Полк был сформирован в конце декабря 2014 года и приступил к выполнению задач по предназначению в начале января 2015 года.

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