26.03.2020 (09:55)

Расчеты беспилотников ЮВО учились обнаруживать замаскированные позиции условного противника в горах Абхазии

В ходе тактико-специального учения (ТСУ) подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Абхазии отработали на полигоне Цабал действия по обнаружению замаскированных позиций боевой техники и инженерных укреплений условного противника в горах.

Также им предстоит совершенствать навыки выбора стартовой позиции, сбора и запуска БпЛА, проверки общей системы электропитания и авиагоризонта, нанесения на карту плана полета с учетом рельефа местности.

Особое внимание уделяется обучению приемам управления БпЛА в условиях сильного ветра и успешного приземлении аппарата с использованием встроенного парашюта для внештатных ситуаций.

Всего в ТСУ принимают участие более 100 специалистов БпЛА соединения ЮВО, задействовано около 20 единиц военной техники и современных комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Использование беспилотников военнослужащими базы позволяет в режиме реального времени точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить поправки при выполнении учебных стрельб в условиях горно-лесистой местности и над морем. В современной боевой подготовке подразделения БпЛА широко применяются на тренировках разведывательно-огневых и ударных комплексов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице