26.03.2020 (09:51)

Разведчики соединения ЮВО в Абхазии израсходовали более 40 тыс. боеприпасов в ходе лагерного сбора

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Республике Абхазия израсходовали более 40 тыс. боеприпасов в период лагерного сбора на горном полигоне Цабал,

Занятия по огневой подготовке проводились применением штатного вооружения различного калибра, а также ручных гранат РГД.

В условиях горно-лесистой местности разведчики освоили различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад и налетов, приемы маскировки.

Боевая учеба на полигоне проводится под руководством опытных инструкторов военной базы. Военнослужащих также обучают приемам армейского рукопашного боя, использованию технических средств разведки: лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации «Грот-М».

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